الإعلامي الحكومي: رواية الاحتلال بقصف المشفى المعمداني باطلة

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد 13-4-2025، أن رواية الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المستشفى المعمداني بمدينة غزة هي رواية باطلة جملة وتفصيلاً، ونرفضها رفضاً قاطعاً.

حمل المكتب في بيان لها: "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهداف المستشفى المعمداني، ونعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان".

وطالب الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية والحقوقية، بإيفاد لجان تحقيق دولية محايدة للكشف عن حقيقة هذه الجريمة، ووضع حد للتضليل الإعلامي الذي تمارسه آلة الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة.

ودعا الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام إلى الحذر الشديد وعدم التورط في ترويج رواية الاحتلال دون تحقق، لما يُشكله ذلك من تواطؤ ضمني في تبرير جرائم حرب ضد المدنيين والمنشآت الإنسانية.

وقال: إن محاولات الاحتلال لتبرير جرائمه لن تُسقط من ذاكرة العالم هول الفظائع التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وسيبقى المستشفى المعمداني شاهداً على جريمة لا يمكن طمسها بالبيانات الكاذبة ولا بالإخراج الدعائي والتسويق الفاشل".