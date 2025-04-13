إصابات واعتقالات باعتداء المستوطنين على المواطنين بمسافر يطا

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، اليوم الاحد 13-4-2025، بالضرب على المواطنين كما اعتقل آخرين في خربة لحلاوة، بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة: "إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطنين وأطفالهم في خربة الحلاوة، ما أدى لإصابة الطفلتين مجدولين هاني أبو عرام، ورهف محمود أبو عرام، برضوض، وتم نقلهما الى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج".

وأضاف مخامرة: "اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أطفالهم من اعتداءات المستوطنين، وهم: ياسر خليل أبو عرام، ومحمود خليل أبو عرام، وخالد خليل أبو عرام، ومحمد احمد أبو عرام، وعيسى محمد أبو عرام".