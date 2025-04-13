"المنظمات الأهلية" تستنكر جريمة الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني

فلسطين اليوم

استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، بشدة جريمة الاحتلال الاسرائيلي باستهداف وقصف المستشفى الاهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.

وقال القطاع الصحي في الشبكة: "الاحتلال قام بقصف احد مباني المستشفى الاهلي مما أدى إلى تدميره وإلحاق الدمار والأضرار في مباني المستشفى وإخلاء المرضى والجرحى وتعريضهم للخطر وخروج المستشفى عن الخدمة".

وأكد ان المستشفى بات هو المستشفى الرئيسي في مدينة غزة على ضوء استهداف وتدمير الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات بالمدينة.

وحذر القطاع الصحي في الشبكة من التداعيات الخطيرة لتدمير المستشفى المعمداني على حياة المرضى والجرحى في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل والكارثة الانسانية الي تتفاقم يوميا.

وشدد على ان استهداف الاحتلال بشكل متعمد وممنهج للقطاع الصحي من طواقم طبية ومستشفيات ومراكز طبية في قطاع غزة بهدف تعميق الأزمة الصحية والانسانية لابناء شعبنا بما يهدد حياتهم وواقعهم الصحي.

وطالب القطاع الصحي المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية بالعمل الجاد من وقف العدوان وحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة من التدمير والإبادة.

كما طالب بالعمل الحثيث من اجل محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين والمؤسسات المدنية وفي مقدمتها المستشفيات

ودعا الى الاسراع في الضغط من اجل فتح المعابر وادخال المساعدات الانسانية بما فيها الادوية والمستلزمات الطبية والسماح لآلاف المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة وارسال طواقم طبية متخصصة لدعم مستشفيات قطاع غزة.