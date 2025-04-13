حماس: مزاعم الاحتلال حول قصف المعمداني لتبرير جرائمه بحق المدنيين

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد 13-4-2025، أن مزاعم الاحتلال حول قصف المستشفى المعمداني هو أكاذيب لتبرير جرائمه بحق المدنيين.

وقال حماس في تصريح صحفي: "البيان الصادر عن جيش الاحتلال الإرهابي بعد جريمته بقصف المستشفى الأهلي المعمداني وإخراجه عن الخدمة، ويزعم فيه استخدامه لأغراض عسكرية من قبل الحركة، هو تكرار مفضوح لأكاذيب الاحتلال التي يسوقها لتبرير جرائمه الوحشية ضد مراكز الإيواء والمدنيين الأبرياء والمستشفيات كما حصل سابقاً مع مجمع الشفاء الطبي وغيره من المراكز الطبية".

أضافت: "تواصل حكومة الاحتلال الفاشية استهتارها بكل القوانين الأعراف الإنسانية، وانتهاكها لحرمة المستشفيات، وإيغالها في دماء المدنيين الأبرياء، بهدف الانتقام الوحشي من شعبنا الفلسطيني، وذلك في الوقت الذي يقدّم فيه جيشه الإرهابي بعد كل جريمة أو مجزرة وحشية، رواية كاذبة ولا تستند إلى أي دليل، لتبرير جريمته".

وتابعت حماس: "إن هذه السلوك الوحشي يمثّل استخفافاً وقِحاً بالرأي العام العالمي، وبمنظومة القيم والقوانين وأدوات العدالة الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً جاداً من المجتمع الدولي ومؤسساته، لردعه، ومحاسبة مجرمي الحرب قادة الاحتلال الإرهابي".

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، لتفنيد هذه الادعاءات الكاذبة، وكشف حقيقة ما يرتكبه جيش الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة من انتهاكات غير مسبوقة في سياق حرب الإبادة والانتقام الجارية، ووضع حد لهذه الجرائم المستمرة دون حسيب.