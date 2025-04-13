فنزويلا: يجب وقف الإبادة الجماعية بغزة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان غيل، اليوم الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الجماعية، يحب أن تتوقف.

جاء ذلك بحديث صحفي على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقام بنسخته الرابعة، جنوب تركيا.

وفي تعليقه على حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر قال غيل: "أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار".

وأضاف: "ما يحدث في غزة لا يمكن أن نسميه شيئا آخر غير الإبادة الجماعية"، معربا عن دعم بلاده حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

كما دعا غيل إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.