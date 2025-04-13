الأورومتوسطي: تدمير المستشفى "المعمداني" هو للقضاء على الملاذ الأخير

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد 13-4-2025، أن تدمير "إسرائيل" مستشفى "المعمداني" في غزة جريمة جديدة في سياق التفكيك المنهجي لمنظومة الحياة والقضاء على الملاذ الأخير.

وقال المرصد في تصريح له: "هذا التصعيد يمثّل مرحلة خطرة في استراتيجية منهجية للقضاء على أماكن "الملاذ الأخير" التي يحتمي بها المدنيون بمن فيهم المرضى والجرحى".

وأضاف: "إصدار جيش الاحتلال أمرًا بإخلاء المستشفى بالكامل خلال أقل من نصف ساعة لا يلّبي الحد الأدنى لمتطلبات الإخلاء الفعّال وفق الضمانات التي يفرضها القانون الدولي".

وأوضح المرصد أن "مجرد إخلاء المستشفى لا يُسقط عنه وضعه المحمي بموجب القانون الدولي ولا يُبرّر استهدافه وتدميره".

وبين أن مطالبة مستشفى مكتظ بالمرضى بالإخلاء الفوري ليس إجراءً إنسانيًا بل مطالبة مستحيلة التنفيذ تجعل التحذير ذاته جزءًا من منهجية الضغط القسري لتدمير السكان.

وقال المرصد: "ادعاء "إسرائيل" "الاستخدام العسكري" للمستشفى ليس سوى نص محفوظ تُعيد تكراره لتبرير جرائم القتل والتدمير الممنهج."

وطالب جميع الدول بالتحرك العاجل بالوسائل المتاحة كافة لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".