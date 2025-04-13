مدير المعمداني يطالب بفتح المعابر لاستئناف الخدمات الصحية

فلسطين اليوم

أكد المدير الطبي لمستشفى المعمداني بمدينة غزة الدكتور فضل نعيم اليوم الأحد 13 أبريل 2025، أن المستشفى خرج عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.

وبين د. نعيم، أن أقسام الإسعاف والطوارئ والمختبر والصيدلية وأشعة الطوارئ هي أكثر الأقسام التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي.

وطالب نعيم، بالضغط لفتح المعابر لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية من أجل استئناف الخدمات الصحية في المستشفيات.

كما طالب بالضغط على الاحتلال لحماية المؤسسات الصحية في غزة من الاعتداءات كونها محمية وفقا للقانون الدولي.