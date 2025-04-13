الهلال الأحمر: المسعف أحمد النصاصرة معتقل لدى الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد 13 أبريل 2025، أن الصليب الأحمر أبلغهم أن المسعف أحمد النصاصرة معتقل لدى الاحتلال بعد أن كان مصيره مجهولًا عقب استهدافه برفقة مسعفي الجمعية في رفح.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن بعد أن اختطف قسرًا أثناء تأدية مهامه الإنسانية.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في 30 مارس 2025، عن استشهاد ثمانية من مسعفيها في رفح استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني عند توجههم إلى منطقة الحشاشين في رفح لتقديم خدمات الإسعاف الاولي لعدد من المصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في المنطقة، فيما لا يزال المسعف التاسع مفقوداً، كما وتم انتشال ستة من طواقم الدفاع المدني وأحد الموظفين التابعين للأمم المتحدة.

ووفق جمعية الهلال الأحمر، فإن الشهداء المسعفون هم: مصطفى خفاجة، وعز الدين شعت، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف ابو لبدة، ومحمد الحيلة، ورائد الشريف.



