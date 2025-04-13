الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط تدين قصف "المعمداني"

فلسطين اليوم

دانت الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط اليوم الأحد 13 أبريل 2025، الهجمات الصاروخية التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" وهو مؤسسة تابعة للكنيسة الأنجليكانية في القدس.

واستنكرت الكنيسة، في بيان لها تعقيبًا على قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، بأشد العبارات الهجوم على المستشفى، لافتةً إلى استشهاد طفل كان يُعاني من إصابة في الرأس بشكّل مأساوي نتيجة عملية الإخلاء السريع للمستشفى الأهلي.

وأعربت الكنيسة، عن قلقها الشديد إزاء قصف مستشفى الأهلي العربي للمرة الخامسة منذ بداية الحرب والذي جاء هذه المرة في صباح أحد الشعانين وبداية الأسبوع المقدس.

كما دعت جميع الحكومات والشعوب ذات النوايا الحسنة إلى التدخل العاجل لوقف جميع أشكال الاعتداءات على المؤسسات الطبية والإنسانية.