الصحة: حصيلة الشهداء منذ استئناف الحرب يتجاوز 1570 شهيداً

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة اليوم الأحد 13 أبريل 2025، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

ووفق التقرير، وصل مستشفيات قطاع غزة 11 شهيد، و 111 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

و لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واترتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50,944 شهيد و 116,156 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,574 شهيد، 4,115 اصابة).