3 شهداء وعدة إصابات في استهدف مقر لجنة زكاة دير البلح

فلسطين اليوم

ارتقى 3 شهداء فيما أصيب عدد من المواطنين اليوم الأحد 13 أبريل 2025، جراء استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمقر لجنة زكاة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق مراسل فلسطين اليوم، فقد استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين مقراً للجنة الزكاة المجاور لمقر بلدية دير البلح، مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وقد وصل الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى أشلاء مقطعة، جراء الـقصف المباشر للمقر.









