27 يوماً لاستئناف الحرب: مجازر متواصلة واستهداف مشافي وتشريد المرضى

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد 13 أبريل 2025، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٧ من عودة الحرب.

واستهدفت طائرات إسرائيلية بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني في مدينة غزة ما اسفر عن تدمير مبنى الاستقبال والطوارئ.

واضطر عشرات الجرحى والمرضى لافتراش شوارع محيطة بمستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد القصف الإسرائيلي.

وفي وقت متزامن قصفت طائرات الاحتلال خيمة داخل مشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما اسفر عن وقوع اصابات.

وبلغ عدد المشافي والمراكز الصحية التي جرى اقتحامها وقصفها ٣٦ خلال الحرب على القطاع.

وفي خان يونس عاجل استشهد مدير مركز شرطة غرب خانيونس المقدم محمد أحمد الدرباشي، جراء قصف الاحتلال منزله غرب المدينة.

كما استشهد المواطن أحمد أبو محسن في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفي وقت سابق استشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل عائلة شراب في منطقة حي المنارة شرقي مدينة خان يونس وهم، مؤمن غسان شراب وهم فرح أحمد شراب ، محمد احمد شراب ومؤمن غسان شراب.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لعدد كبير من أحياء خان يونس الجنوبية .

كما أعلن الاحتلال إكمال السيطرة على محور موراج شمالي مدينة رفح التي أصبحت معزولة بشكل كامل عن باقي القطاع.

ووسط قطاع غزة وسع جيش الاحتلال من أوامر الإخلاء لتشمل شمال مخيم النصيرات.

وارتقى شهيد وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة البصّة غربي دير البلح.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة "كحيل" في شارع النخيل بمنطقة الشعف شرقي المدينة.

كما استشهد مواطنان جراء استهداف مدفعي إسرائيلي على سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق المدينة.

واستشهد المواطن مؤمن الطويل وإصابة آخرين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مقر شركة توزيع الكهرباء في منطقة الثلاثيني وسط المدينة.

واستمرت حركة نزوح للعائلات، بعد ما أصدر جيش الاحتلال أمس إخلاء لبقايا حي الشجاعية وحي التفاح وصولا إلى عزبة عبد ربه.

واستشهد الشاب محمود فرج الكفارنة، بقصف الاحتلال مدرسة حلب، في شمال قطاع غزة ليلتحق بزوجته وأطفاله الذين ارتقوا قبل شهر..

وكان الكفارنة من بين ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال لخيمة نازحين داخل مدرسة "خليفة" عند دوار زايد شمال غزة.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي قطاع غزة ٢١ شهيد، و ٦٤ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٥٦٣ شهيد، ٤٠٠٤ اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٩٣٣ شهيد و ١١٦٠٤٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.