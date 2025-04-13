الشرطة تدين اغتيال مدير مركز شرطة غرب خانيونس

فلسطين اليوم

دانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، جريمة اغتيال مدير مركز شرطة غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، الشهيد مقدم محمد أحمد الدرباشي، جراء استهداف مباشر لمنزله من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

ونعت المديرية العامة للشرطة الشهيد الدرباشي، مؤكدة أنها ستواصل القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين برغم القصف والاستهداف، وأن المساعي الخبيثة التي يقودها الاحتلال لنشر الفوضى في قطاع غزة لن يكتب لها النجاح.

وجددت دعوتها، للمجتمع الدولي بالعمل على لجم اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتكرر لعناصر الشرطة، باعتباره جهاز حماية مدنية بموجب القانون الدولي.

