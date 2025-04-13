فلسطين اليوم

صدمة شديدة، تلقاها المواطن ابراهيم زكي ابو مهادي من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، عندما تلقى نبأ استشهاد أبنائه الستة دفعة واحدة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية على شارع الرشيد في محيط محطة التحلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى خلال قصف السيارة المدنية 7 شهداء بينهم 6 أشقاء، حيث وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء قصف الاحتلال السيارة المدنية.

ووفق شهود العيان، فقد استهدفت طائرة استطلاع سيارة اثناء تحميل عدد من الركاب قرب محطة تحلية مياه ديرالبلح جنوب غرب المدينة (شارع البحر )، مما أدى لارتقاء ٧ شهداء وعدد من الإصابات وتم نقلهم بسيارات الهلال الأحمر لمستشفى شهداء الأقصى.

والشهداء هم:

1- أحمد ابراهيم زكي ابو مهادي

2- محمود ابراهيم زكي ابو مهادي

3- محمد ابراهيم زكي ابو مهادي

4- مصطفى ابراهيم زكي ابو مهادي

5- زكي ابراهيم زكي ابو مهادي

6- عبد الله ابراهيم زكي ابو مهادي

فيما ارتقى معهم الشهيد عبد الله الهباش.









