فلسطين اليوم

تداول النشطاء والإعلاميون اليوم الأحد 13 أبريل 2025، مشاهد للحظات من الرعب والهلع عاشها المرضى والجرحى في مستشفى المعمداني وسط غزة، قبل إخلائه تمهيداً لقصفه.

وقالت مصادر طبية، أن صاروخين إسرائيليين أصابا مبنى داخل مستشفى رئيسي في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، مما أدى إلى تدمير قسم الطوارئ والاستقبال وإلحاق أضرار بمبان أخرى.

وأخلى مسؤولو الصحة في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) المبنى من المرضى بعد أن قال أحد الأشخاص إنه تلقى اتصالاً من شخص قال إنه من الشاباك "الإسرائيلي" قبل وقت قصير من وقوع القصف المدير.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات العائلات النازحة تغادر المكان، فيما يقوم البعض بجر ذويهم المرضى على أسرة المستشفيات.

ووفق مسؤلون في مستشفى المعمداني، فإن جيش الاحتلال استهدف أقسام الطوارئ والباطنة والصيدلة في مستشفى المعمداني بمدينة غزة.



و بعد الاستهداف تضرر قسم المختبر بالمستشفى، فيما أن عشرات المرضى والجرحى بعضهم حالتهم حرجة باتوا في الشوارع المحيطة بالمستشفى بعد قصفه من الاحتلال.