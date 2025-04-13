أبو سلمية: استهداف المعمداني يعني لا مكان آمن في غزة

فلسطين اليوم

قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، اليوم الأحد 13 أبريل 20225، أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني الأهلي وسط غزة.

وأضاف: الاحتلال يواصل المزيد من القتل بحق شعبنا، حيث ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

ولفت إلى أن الاحتلال بعد إخراجه مستشفى المعمداني عن الخدمة يوصل رساله بأنه لا مكان آمنا.

وقال: لدينا مئات الجرحى والمصابين مكدسين خارج المستشفى بسبب استهدافه من قبل الاحتلال.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، المستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة مما أخرجه عن الخدمة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني، مما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.