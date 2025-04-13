الجهاد الإسلامي: جريمة استهداف المستشفى المعمداني صعود جديد نحو قمة الإجرام

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 13 أبريل 2025، أن الجريمة الشنيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني النازي فجر الليلة الماضية بحق مستشفى المعمداني هي صعود جديد نحو قمة الإجرام.

وأشار بيان حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن العدو قام بتوجيه إنذار باستهداف المستشفى بعد منتصف الليل، ما أثار الذعر والرعب بين المرضى والمدنيين المحتمين في حرم المستشفى، وسط الظلام، قبل أن يشن هجوماً مجرماً استهدف الحياة والبنية التحتية الطبية، وأدخل المرضى وذويهم في حالة هلع شديد وعرض حياتهم للخطر دون رحمة.

وشددت الحركة، على أن هذا العدوان الآثم يُعدّ جزءاً من سلسلة عدوانية ممنهجة تستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وخيم النازحين في غزة ضمن سياق حرب إبادة ممنهجة تُنتهك كل المعايير الإنسانية والأخلاقية.

وحملت الحركة، الإدارة الأمريكية مسؤولية كبرى، فسياستها الاستفزازية وتوجيهاتها التي وضعت هدف التهجير ودعم سياسة الاحتلال تُعدّ المحرض الرئيسي لهذه الممارسات الإجرامية، في وقت يفرض فيه الصمت العالمي على غزة أن يكون مقبرة للقانون والإنسانية.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، المستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة مما أخرجه عن الخدمة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني، مما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.