فلسطين اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، قائمة بأسماء 36 مستشفى استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" بالقصف أو الحرق أو التدمير أو أخرجها عن الخدمة خلال جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة.



1. مجمع الشفاء الطبي

2. مجمع ناصر الطبي

3. مستشفى أبو يوسف النجار

4. المستشفى الإندونيسي

5. مستشفى كمال عدوان

6. المستشفى الأهلي المعمداني

7. مستشفى بيت حانون

8. مستشفى العودة (شمال غزة)

9. مستشفى القدس

10. مستشفى عبسان (الجزائري)

11. مستشفى الحياة

12. مستشفى الحلو

13. مستشفى الطب النفسي

14. مستشفى الرنتيسي

15. مستشفى النصر للأطفال

16. مستشفى الدرة

17. مستشفى الصداقة التركي

18. مستشفى العيون

19. مستشفى الكرامة

20. مستشفى أصدقاء المريض

21. مستشفى الخدمة العامة

22. مستشفى دار السلام

23. مستشفى يافا

24. مستشفى سان جون

25. مستشفى الصحابة

26. مستشفى العيون التخصصي

27. مستشفى حمد

28. مستشفى حيفا

29. مستشفى الوفاء

30. مستشفى مهدي للولادة

31. المستشفى الميداني الأردني

32. مستشفى اليمن السعيد

33. مستشفى مسلم التخصصي

34. مستشفى الأمل

35. المستشفى الكويتي

36. المستشفى الإماراتي