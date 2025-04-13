الصحة تستنكر استهداف المستشفى الميداني

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، استهداف الاحتلال للمستشفى المعمداني بغزة خلال الساعات المبكرة من فجر اليوم، وذلك بقصفه لمبنى داخل حرم المستشفى وتدميره بالكامل، الأمر الذي أدى إلى إخلاء قسري للمرضى والعاملين داخل المستشفى.

وطالبت وزارة الصحة، المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة حماية القطاع الصحي في غزة بما كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية، والإنسانية والعمل الفوري على وقف الانتهاكات المستمرة بحق قطاع غزة وعلى رأسها المرضى والقطاع الصحي.

وقصفت طائرات الاحتلال، في ساعات الفجر، المستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة مما أخرجه عن الخدمة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني، مما أجبر عشرات الجرحى والمرضى على افتراش الشوارع المحيطة بالمستشفى.