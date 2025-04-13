فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، 7 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية على شارع الرشيد في محيط محطة التحلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

ووفقاً لمراسلتنا، فقد وصل الشهداء السبعة، لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء قصف الاحتلال السيارة المدنية.

ووفق شهود العيان، فقد استهدفت طائرة استطلاع سيارة اثناء تحميل عدد من الركاب قرب محطة تحلية مياه ديرالبلح جنوب غرب المدينة (شارع البحر )، مما أدى لارتقاء ٧ شهداء وعدد من الإصابات وتم نقلهم بسيارات الهلال الأحمر لمستشفى شهداء الأقصى.

وفيما بعد تم التعرف على الشهداء وهم:

1- أحمد ابراهيم زكي ابو مهادي

2- محمود ابراهيم زكي ابو مهادي

3- محمد ابراهيم زكي ابو مهادي

4- مصطفى ابراهيم زكي ابو مهادي

5- زكي ابراهيم زكي ابو مهادي

6- عبد الله ابراهيم زكي ابو مهادي

7- عبد الله الهباش

















وصول عدد من الشهداء لمستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية على شارع الرشيد في محيط محطة التحلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة