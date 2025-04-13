إجمالي استهدافات الاحتلال لقطاع غزة الليلة الماضية

الساعة 08:16 ص|13 ابريل 2025
قصف غزة
قصف غزة

فلسطين اليوم

 إجمالي استهدافات الاحتلال لقطاع غزة، الليلة الماضية:

- نزوح الجرحى من المستشفى المعمداني وسط مدينة غـزة؛ بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقصفه.

- طيران الاحـتلال يقصف قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني، وسط مدينة غـ.ـزة

- طيران الاحـتلال يقصف مدرسة سعد بن معاذ شرق التفاح شرق مدينة غزة.

- طائرات الاحـتلال تقصف مدرسة الدحيان التي تؤوي نازحين في الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غـزة

- استشهاد امرأة في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.