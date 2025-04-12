منذ فجر اليوم.. 11 شهيدا في غزة

فلسطين اليوم

مصادر طبية: 11 شهيداً منذ فجر اليوم نتيجة القصف والغارات الإسرائيلية في مختلف أرجاء قطاع غزة.

كشف مصدر طبي فلسطيني بغزة، اليوم السبت 12/4/2025م، عن أعداد الشهداء التي وصلت مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم بفعل الغارات "الإسرائيلية" المتواصلة.

وبحسب المصدر، فإن جثامين 11 شهيداً وصلت منذ فجر اليوم إلى المستشفيات باستهداف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة.

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 21 مواطنا وإصابة 64 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 50,933 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,045 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.