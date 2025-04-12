إصابات في قصف "إسرائيلي" استهدف غرب مدينة دير البلح

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم السبت12/4/2025م، بإصابة مواطنين في قصف "إسرائيلي" استهدفهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، اثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح

وأوضحت المصادر نقلا عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، أن الإصابات التي وصلت المستشفى بعضها دخل غرف العمليات وستخضع لعمليات جراحية طارئة.

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 21 مواطنا وإصابة 64 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 50,933 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,045 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.