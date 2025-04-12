شهيد ومصابون في قصف "إسرائيلي " استهدف شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطن واصيب اخرون، مساء اليوم السبت12/4/2025م، في قصف "إسرائيلي" استهدف نقطة شحن وسط مدينة غزة

وبحسب مصادر صحفية، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد وعدد من الإصابات ونقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" اثر استهداف طائرات الاحتلال نقطة شحن جوالات في منطقة عمو عماد في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وأشارت المصادر نقلا عن مصدر طبي، إلى أن جل الإصابات التي وصلت مستشفى المعمداني من الأطفال.

وفي آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أعلنت استشهاد 21 مواطنا وإصابة 64 اثر ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 50,933 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,045 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.