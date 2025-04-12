"القسام" تعلن قصف مغتصبة "نير اسحاق" بالصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت 12/4/2025م، قصف مستوطنة "نير إسحاق" بالصواريخ.

وقالت القسام في بلاغ عسكري:" استهدفنا مغتصبة "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".

ومنذ السابع من اكتوبر2023م، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 50,933 شهيدا و 116,045 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.