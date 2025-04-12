جيش الاحتلال يصدر أوامر اخلاء جديدة في جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 12/4/2025م، أوامر اخلاء لمناطق جديدة في جنوب قطاع غزة

وبحسب المتحدث باسم الجيش، فإن الجيش ينذر سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس وفي الأحياء: قيزان النجار، قيزان ابو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري وأحياء بني سهيلا الجنوبية بالإخلاء فوراً و الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي.

وبين الحين والأخر، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وفق سياسية متواصلة بدأت من إعلانه الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، مطالبته بإخلاء مناطق سكنية في محافظات قطاع غزة تحت حجج واهية، محاولا بذلك تهجير السكان من مناطق سكناهم وتوجهم إلى مناطق جنوب القطاع والذي يدعى انها مناطق أمنة، في حين يؤكد الواقع أن كافة مناطق القطاع ليست أمنة وتتعرض للقصف على مدار الساعة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 50,933 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,045 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



