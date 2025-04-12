مسؤول بحماس: وفدنا في طريقه إلى القاهر لبحث التهدئة في غزة

فلسطين اليوم

أكد مسؤول في حماس، اليوم السبت 12 ابريل 2025، أن وفد الحركة يتوجه في هذه الأثناء إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف مفاوضات وقف الحرب على غزة.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن المسؤول في حماسالذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "وفدنا في طريقه للقاهرة لبحث التهدئة في غزة".

ونقل مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء المصريين، مفادها أنه إذا وافقت الحركة على المضي قدمًا في صفقة تؤدي إلى تجديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى، فإن الولايات المتحدة ستضمن أن تدخل "إسرائيل" في مفاوضات جدية بشأن إنهاء الحرب.

كما تعهّد الجانب الأميركي وفق موقع "واللا" العبري، بالإعلان عن هذا الموقف بشكل رسمي إذا ما تم تنفيذ الصفقة.

من جهتها، قال صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، إن الوفد المفاوض الإسرائيلي يجري مباحثات مكثفة مع الوسيط المصري وبالتنسيق مع الولايات المتحدة لإتمام صفقة تبادل.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن الكرة الآن مع حماس التي رفضت مقترح الإفراج عن 11 أسيرًا إسرائيليًا، مشيراً إلى أن الوفد الإسرائيلي يحاول الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء مع بداية أي صفقة قادمة.

وقال المسؤول: "إسرائيل على استعداد لإخراج وفد للقاء الوسطاء في القاهرة أو الدوحة لإجراء مباحثات"، لافتاً إلى أن الضغط العسكري سيستمر في غزة طالما لم تتوصل "تل أبيب" لاتفاق مع حماس بشأن الصفقة.