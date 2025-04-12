الشهيد الصحفي حلمي الفقعاوي.. غزة تفتقد أحد أبرز الأصوات الإعلامية الشابة

فلسطين اليوم

الشهيد الصحفي حلمي محمود حلمي الفقعاوي، من مواليد 23 يوليو 1996، كان من أبرز الأصوات الإعلامية الشابة في قطاع غزة.

حصل على درجة البكالوريوس في الإعلام، وعمل في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية قسم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تميز بتغطيته الميدانية الجريئة للأحداث، خاصة خلال الحرب الأخيرة.

في 7 أبريل 2025، استُشهد حلمي إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام مستشفى ناصر في خانيونس، بينما كان يؤدي واجبه المهني في نقل الحقيقة.

استشهاده، إلى جانب زميله أحمد منصور، أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، خاصة بعد استهداف زميلهم حسن إصليح وحرق أحمد منصور أمام العالم أجمع.

كان حلمي معروفًا بطيب قلبه، وحيويته، وحبه لكرة القدم، رغم ميله للعزلة في بعض الأحيان. رحيله ترك فراغًا كبيرًا في الساحة الإعلامية الفلسطينية، وسيظل اسمه محفورًا في ذاكرة النضال من أجل الحقيقة والحرية.