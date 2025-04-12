الاحتلال يُصعد عدوانه على طولكرم

فلسطين اليوم

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها شمال الضفة الغربية المحتلة، من خلال تنفيذ حملة مداهمات للمباني السكنية، وإخلاء سكانها منها بالقوة، بالإضافة إلى مواصلة أعمال التجريف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها المتصاعد على طولكرم ومخيمها لليوم الـ76 على التوالي، ولليوم الـ63 على مخيم نور شمس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو شارع نابلس، عقب صلاة الجمعة، وداهمت عددًا من المباني السكنية في محيط مسجد الفردوس، ومحيط دائرة السير في الحي الشمالي، وأجبرت سكانها على إخلائها، وأمهلتهم مدة تتراوح بين خمس دقائق إلى ساعة للمغادرة.

وتضم هذه المباني عشرات الشقق السكنية التي تأوي عشرات العائلات من بينهم نازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأجبر الاحتلال أصحاب عدد من المحال التجارية في المنطقة على إغلاقها وإخلائها بالقوة.

ويشهد شارع نابلس منذ بداية عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها اعتداءات إسرائيلية، حيث تم تدمير البنية التحتية خاصة على مداخل المخيمين، كما أغلق مقاطعه بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين، ونشر آلياته وجرافاته الثقيلة على طوله، ما أعاق حركة تنقل المركبات، وصعّب من وصول المواطنين وأصحاب المحلات التجارية إلى منازلهم ومحالهم.

وتعرض مواطنون في كثير من الأحيان للتنكيل والضرب من قبل جنود الاحتلال، عدا عن استيلاء الاحتلال على مباني سكنية وتحويلها لثكنات عسكرية ما زالت قائمة حتى اليوم.

وفي السياق ذاته، شرعت جرافة للاحتلال بهدم محال تجارية للمواطنين في مخيم طولكرم، وأحدثت دمارًا إضافيًا في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

وكانت جرافات الاحتلال هدمت مبنى أثري غربي مدينة طولكرم، يعود تاريخه لمحطة قطار الحجاز التاريخية سابقًا، الواقع قرب مصانع "جيشوري" الكيماوية الاستيطانية المقامة عنوةً على أراضي الوقف الإسلامي غرب المدينة، وسوته بالأرض.

ويأتي هذا التصعيد ضمن مواصلة الاحتلال عدوانه الممنهج على مدينة طولكرم وحصاره المشدد على مخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وألحق العدوان دمارًا شاملًا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

وخلال عدوانه، دمّر الاحتلال 396 منزلًا كليًا، و2573 جزئيًا في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.