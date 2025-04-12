الدفاع المدني يوجه تنويهاً مهماً للباعة وأصحاب البسطات في غزة

فلسطين اليوم

وجه جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت 12 ابريل 2025، تنويها مهماً لأصحاب البسطات والبائعين في الطرقات.

وقال تنويه الدفاع المدني: "تعاني سيارتنا الإسعافية من العبور بالمصابين والمرضى إلى المستشفيات والمراكز الصحية؛ بسبب وجود "البسطات" العشوائية، الأمر الذي يجعلها عائقا في ممرات ومداخل هذه المستشفيات والمراكز؛ لاسيما في محيط المستشفى الأهلي "المعمداني" وسط مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس، نظرا لموقعهما وسط أسواق شعبية".

وأهاب، إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون معنا ومع رجال الأمن الذين يعملون على تنظيم حركة السير وازالة المعيقات عند المداخل والشوارع، من أجل تسهيل مرور سيارات الإسعاف والخدمات الطبية، لاسيما أننا في حالة طوارئ قصوى.

وختم: "تعاونكم لتسهيل مرور سيارات الإسعاف إلى المستشفيات سيحد من تفاقم حالات الجرحى والمرضى، وسيساهم في تخفيف معاناتهم، عند وصولهم في الوقت المناسب إلى أقسام الطوارئ".