الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة جحيم على الأرض

فلسطين اليوم

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، اليوم السبت 12 ابريل 2025، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة جحيم على الأرض، محذرة من أن الإمدادات في المستشفى الميداني التابع للجنة ستنفد خلال أسبوعين

وأضافت إيجر: "لا يمكن للسكان الحصول على الماء ولا الكهرباء ولا الغذاء في الكثير من المناطق، بسبب إغلاق معابر غزة، والسيطرة الإسرائيلية على الكثير من المناطق.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والبضائع وتنصلت من الاتفاق، وسط تحذيرات حقوقية من دخول فلسطينيي القطاع في مجاعة حقيقية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.