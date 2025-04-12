"الأونروا": رضّع وأطفال غزة ينامون جائعين بفعل الحصار الإسرائيلي

فلسطين اليوم

جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت 12 ابريل 2025، أن جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة، بفعل استمرار إغلاق المعابر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين.

وقالت "الأونروا": "إنه بعد 6 أسابيع من الحصار الإسرائيلي أوشك مخزون الغذاء على النفاد وأغلقت المخابز"، ما ينذر بحدوث مجاعة حقيقية في قطاع غزة.

ودعت إلى من اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والبضائع وتنصلت من الاتفاق، وسط تحذيرات حقوقية من دخول فلسطينيي القطاع في مجاعة حقيقية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.