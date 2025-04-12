أردوغان: "إسرائيل" كيان إرهابي والسكوت عن المجازر ضد غزة جريمة

فلسطين اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 12 ابريل 2025، إن السكوت عن مجازر "إسرائيل" ضد أهالي قطاع غزة، يعد مشاركة في هذه الجرائم.، مشدداً على أن "إسرائيل" دولة إرهاب.

واعتبر الرئيس أردوغان في كلمة له، أن الوقوف بوجه الهجمات الإسرائيلية على غزة بأقوى الأشكال واجب إنساني وليس من مقتضيات الأخوة فحسب.

وجد التأكيد، أن "إسرائيل" ترتكب منذ عام ونصف إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني متجاهلة كل حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعا الرئيس أردوغان، أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف نزيف الدماء في غزة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يشوه نضال الشعب الفلسطيني البطولي ضد الاحتلال عبر وصفه بالإرهاب".

وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية" تسعى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وفرض نكبة ثانية عليهم.

وأضاف: "إسرائيل" التي لا تُحاسب قانونياً على أي من جرائمها تزداد شراسة ووحشية في كل هجوم جديد"، متابعاً: "الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإنهم مصدر فخر للإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي وحتى يوم أمس الخميس إلى 50 ألفًا و886 شهيدًا و115 ألفًا و875 مصابًا، بحسب وزارة الصح الفلسطينية.