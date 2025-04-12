طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم السبت 12 ابريل 2025، غائماً جزئياً إلى غائم وباردًا فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما توقعت الأرصاد الجوية، في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائمًا جزئياً وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.