بالمسيّرات.. "المسلحة اليمنية" تستهدف موقعين للاحتلال في "يافا"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الجمعة، أنها شنت هجوما بالطائرات المسيّرة على هدفين للاحتلال في يافا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما جدد الطيران الأميريكي عدوانه على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد بيان القوات المسلحة اليمنية، "نفذ سلاح الجوّ المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين للعدوّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتين مسيرتين نوع "يافا".

وأوضحت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه الأعزاء، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ إخواننا في غزة".

وشددت "المسلحة اليمنية" ، "أنها على العهد في الدعم والإسناد لن تتراجع ولن تتوقف وأن مواجهة العدوان الأميركي المستمر على بلدنا لن يمنعها بعون الله تعالى من الاستمرار في تأدية واجبها الدينيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة استهداف حاملة الطائرات الأمسركية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر، باستخدام عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ومساء اليوم الجمعة، جدد الطيران الأميركي، غاراته على عدة مناطق في مناطق متفرقة باليمن.

وبحسب الإعلام اليمني، استهدف العدوان وادي الأجبار في مديرية سنحان جنوبي محافظة صنعاء، ومديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، ومديرية برع في محافظة الحديدة غربي البلاد، ومحافظة مأرب (شمال شرق).

وأفاد بأن 29 غارة أميركية استهدفت خلال الساعات الماضية مناطق مختلفة في اليمن.

وفجر اليوم، شنت الطائرات الحربية الأميركية، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في اليمن، لوقوفها إلى جانب قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل.