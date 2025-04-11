20 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 20 مواطنا فلسطينيا في غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 10 شهداء من عائلة واحدة "الفرا".

ومساء اليوم، استهدف جيش الاحتلال عمارة سكنية لعائلة نبهان ومحيطها بعدد من الصواريخ في منطقة القرم شرقي بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال وغالبيتهم من النازحين.

كما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، وصفت جروح غالبيتهم بالخطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس.

وبحسب مصادر محلية، استشهد مواطنين، أحدهما جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين، والآخر جراء استهداف شارع روني في منطقة المواصي، غرب خان يونس، إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات.

وفي جباليا البلد شمال قطاع غزة، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بشارع مسعود.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت فلسطينيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة..

كما استشهدت الطفلة شام أبو عون التي بُترت يدها في قصف منزل عائلتها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 18 مارس/ آذار المنصرم إلى 1542 شهيداً و 3940 مصابا وفق وزارة الصحة ابيوم الجمعة.