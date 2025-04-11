250 جندي احتياط بجيش الاحتلال يدعمون الطيارين الذين طالبوا بوقف الحرب

فلسطين اليوم

في تطور لافت يعكس اتساع رقعة التململ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أعرب نحو 250 جندياً احتياطياً من وحدة الاستخبارات 8200، اليوم الجمعة، عن دعمهم العلني لطياري سلاح الجو الذين طالبوا مؤخراً بإحداث تغيير فوري في سياسة الحرب التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

وجاء في رسالة وزّعت على وسائل الإعلام أن جنود الوحدة الاستخباراتية الرفيعة "ينضمون إلى نداء أطقم الطائرات في المطالبة بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو أدى ذلك إلى تغيير جذري في سلوك الحرب".

وتعكس هذه التصريحات انقساماً متزايداً في صفوف قوات الاحتياط، لا سيما مع تصاعد الانتقادات الداخلية لنهج الحكومة العسكرية. ففي الأيام الأخيرة، حذر أطباء احتياط ومحاربون قدامى في البحرية من أن استمرار العمليات الحالية يهدد حياة الجنود والأسرى، داعين إلى تحرك عاجل لإعادتهم إلى ديارهم.

ويُعد هذا الموقف مؤشراً على أزمة ثقة متنامية داخل الجيش، مع تزايد الأصوات التي ترى أن استراتيجية الحرب الراهنة تفتقر إلى الرؤية وتُعرّض الأرواح لمخاطر غير محسوبة.