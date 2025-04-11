تظاهرات حاشدة في اليمن والمغرب نصرة لغزة

فلسطين اليوم

شهدت كلٌّ من اليمن والمغرب، اليوم الجمعة، تظاهرات ووقفات احتجاجية حاشدة، في إطار موجة الغضب الشعبي المتصاعدة نصرةً لقطاع غزة، وتنديداً بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ففي العاصمة اليمنية صنعاء، احتشد عشرات الآلاف في “ميدان السبعين” تلبيةً لدعوة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، تحت شعار “جهاد وثبات واستبسال.. لن نترك غزة”. ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورددوا شعارات داعمة لصمود غزة، منها: “يا غزة نحن معكم.. أنتم لستم وحدكم”، و”معكم حتى يوم الدين”.

وتزامنت التظاهرة المركزية مع فعاليات مماثلة في مئات الساحات بـ14 محافظة يمنية، فيما وصفتها قناة “المسيرة” بالمظاهرات المليونية، في دلالة على اتساع رقعة التضامن الشعبي اليمني مع القضية الفلسطينية.

وفي المغرب، تواصلت الوقفات التضامنية للأسبوع الـ71 على التوالي، بدعوة من “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، حيث خرج آلاف المواطنين في وقفات أعقبت صلاة الجمعة بعدة مدن، أبرزها الدار البيضاء وسطات وأكادير ووجدة وطنجة وتطوان وفاس.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ورددوا شعارات مناوئة للاحتلال ومساندة للمقاومة، مثل: “تحية مغربية.. لغزة الأبية”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، مطالبين بوقف العدوان وإنهاء المجازر بحق المدنيين.

ويأتي هذا الزخم الشعبي في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر، بحسب وزارة الصحة في القطاع، عن استشهاد 1542 شخصاً وإصابة 3940 آخرين منذ استئناف الاحتلال حربه في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتشكل هذه التحركات الجماهيرية المتواصلة في اليمن والمغرب تجسيداً لحالة الغضب الشعبي المتفاقمة في العالم العربي والإسلامي، دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة.