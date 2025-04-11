أونروا: غزة تقترب من الجوع الشديد

فلسطين اليوم

أعلنت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأونروا، جولييت توما، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة دخل مرحلة "الجوع الشديد للغاية"، جراء إغلاق الاحتلال المتواصل للمعابر، ونفاد الإمدادات الأساسية في القطاع.

وقالت "توما"، في تصريح لها، إنه مع استمرار حصار الاحتلال لقطاع غزة لأكثر من 6 أسابيع، باتت كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد، ودخل القطاع مرحلة الجوع الشديد.

وأوضحت أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفرة، وأن الرضع والأطفال ينامون جائعين.

وأكدت "توما"، أن قطاع غزة بدون هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية، مطالبة بضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بغزة، ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق.

وفي 2 آذار/ مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما أحدث كارثة غير مسبوقة في الأوضاع الإنسانية.