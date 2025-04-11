قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية وابنها من العيساوية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، سيدة فلسطينية وابنها من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هارون محمد محيسن، ووالدته حنان محيسن من بلدة العيسوية بزعم رشق الحجارة، وأقتادتهما الى أحد مراكزها في المدينة.

ووفق المصادر، فإنه وخلال اقتحام المنزل اعتدت قوات الاحتلال على رب العائلة المواطن محمد هارون محيسن.

كذلك اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص خلال تغطيته اقتحام بلدة العيسوية.