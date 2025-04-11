إيهود باراك: "إسرائيل" على حافة الهاوية والحل بوقف الحرب

فلسطين اليوم

قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ،إيهود باراك،اليوم الجمعة، إن " إسرائيل" على حافة الهاوية ،وتواجه خطرا مباشرا على أمنها القومي.

وأكد باراك أن نتنياهو عاد من واشنطن مهانا ومحبطا بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نهاية الحرب في مدى لا يسمح بأي نتيجة إستراتيجية.

وشكك باراك في أن الضغط العسكري سيدفع حماس للإفراج عن الاسرى الاسرائيليين ، وأن استمرار القتال حكم بالإعدام على بعضهم.

وأضاف " هذه حرب خداع لا تدار بتفكير إستراتيجي أو سياسي، و تدار بدافع منع تفكك الحكومة"، مشددا على أن الطريق الصحيح للحكومة العمل على استعادة الاسرى حتى لو كان الثمن وقف الحرب.