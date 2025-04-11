"المسلحة اليمنية" تستهدف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر، باستخدام عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية نفذوا عملية هجومية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان، شمال البحر الأحمر.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة هجمات نفذتها القوات المسلحة اليمنية منذ أواخر عام 2023، والتي استهدفت مصالح أميركية وأخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر ومحيطه، نصرة للشعب الفلسطيني وردًا على الدعم الأميركي للعدوان على قطاع غزة.

وكثّفت المسلحة اليمنية هجماتها باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مستهدفة سفنًا حربية وتجارية مرتبطة بالولايات المتحدة وكيان الاحتلال، ما دفع واشنطن لتشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة في الممرات الاستراتيجية.