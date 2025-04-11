مصر والسعودية تؤكدان: لا تهجير من غزة

فلسطين اليوم

أكدت مصر والسعودية، اليوم الجمعة، في تصريحات لوزيري خارجيتها، على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف جميع أشكال الضغط والتهجير ضد الفلسطينيين، والدفع نحو حلول تضمن إعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك لمجموعة الاتصال المعنية بغزة، التابعة لـمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والذي عُقد في إيطاليا بمشاركة وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب على غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدري عبد العاطي، إن المحادثات التي أُجريت اليوم بشأن ملف غزة ومفاوضات صفقة التبادل كانت مهمة ومثمرة، مشيرًا إلى أن نجاحها سيسهم في تنفيذ خطة إعمار غزة، التي ستشارك فيها كل القطاعات.

وأضاف "عبد العاطي" أن لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من استلام المهمة بشكل كامل، مؤكدًا أن الجهود المصرية والقطرية مستمرة بشكل يومي لإبرام صفقة التبادل، وأنه على "إسرائيل" العودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد أن خروج الشعب الفلسطيني من أرضه يعني تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل كامل أي تهجير للفلسطينيين وتسعى إلى تمكينهم من البقاء على أرضهم.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده تؤكد على العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وترى أنه لا يمكن الحديث عن هجرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة.

وأضاف أن السعودية ترفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار، مشيرًا إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية لا يجب أن يُربط بوقف إطلاق النار، داعيًا إلى الضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.

وأكّد ابن فرحان أن السعودية تدعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار، وتُقدّر الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، مشددًا على التزام المملكة بمسار يفضي إلى سلام دائم وشامل يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع عزة لليوم الـ 26، وارتكبت قواته مزيدا من المجازر بحق المدنيين ما رفع حصيلة العدوان منذ 18 آذار الماضي إلى 1522 شهيدا مدنيًا،و 3834 مصابا.