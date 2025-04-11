سلطات الاحتلال تبعد خطيب "الأقصى" أسبوعا عن المسجد

فلسطين اليوم

أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد سليم، عن المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال، أوقفوا الشيخ "سليم" فور خروجه من المسجد، وسلّموه أمر استدعاء للتحقيق عقب خطبة الجمعة التي دعا خلالها لشعب قطاع غزة.

وأكد البيان، أن سلطات الاحتلال سلمته قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، على أن يُعاد النظر في تمديد القرار بعد انتهاء المدة.

وظهر اليوم، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال، وعرقلة وصول المصلين عبر بابي العامود والأسباط.