حماس: لم نتلق عروضًا جديدة لوقف النار بغزة

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أنها لم تتلقَ حتى الآن أي عروض جديدة تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مصدر قيادي في الحركة لقناة الجزيرة، أن حماس وافقت على آخر مقترح تسلمته من الوسطاء قبل عيد الفطر، وأعلنت موقفها بشكل واضح في حينه، مشيرًا إلى أن الحركة لا تزال ملتزمة بهذا الموقف.

وأضاف أن حماس منفتحة على أي مقترحات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، في إطار اتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

وشدد المصدر على أن الحركة ترحب بأي جهود إقليمية أو دولية جادة، تصب في مصلحة التهدئة الشاملة ورفع المعاناة عن سكان قطاع غزة.

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استأنف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة بعد 57 يومًا من تهدئة هشة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، مخلفا ما يزيد عن 1066 شهيدًا حتى اليوم.