الزمالك يعلن رحيل نجمه "زيزو" إلى غريمه الأزلي

فلسطين اليوم

أعلن نادي الزمالك المصري في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، عن رحيل لاعبه أحمد سيد "زيزو" عن صفوفه وإحالته للتحقيق.

وجاء ذلك بعدما أصدر زيزو بيانا نفي فيه توقيعه لأي ناد آخر، معتبرا أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن عدم تجديد عقده، مؤكدا أنه ظل ينتظر النادي حتى اللحظات الأخيرة من مدة تعاقده.

يذكر أن اللاعب الدولي دخل مؤخرا في مفاوضات مع النادي الأهلي، المنافس التقليدي للزمالك، حيث يتوقع انتقاله إليه رسميا بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

بالمقابل أكد النادي في بيانه أنه تعامل بجدية مع ملف تجديد عقد زيزو، وفقا لسياسته المالية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان اللعب المالي النظيف، وليس مجرد الالتزام به شكليا.

وأشار البيان إلى أن الإدارة حددت عدة مواعيد للتفاوض مع اللاعب ووالده، لكنهما لم يلتزموا بها بحجة أسباب وصفها النادي بـ"الواهية".

وأعلن الزمالك وصول العلاقة مع زيزو إلى "طريق مسدود"، مؤكدا أن اللاعب لن يكون جزءا من الفريق بعد انتهاء عقده.

كما قرر مجلس الإدارة إحالته للتحقيق بسبب تصريحاته التي وُصفت بـ"المغلوطة والمسيئة للنادي".

وشدد النادي على أن أي لاعب – بغض النظر عن قيمته الفنية أو شهرته – لن يسمح له بالبقاء إذا تفاوض رسميا مع ناد آخر، مؤكدا أن هذا القرار نهائي وغير قابل للنقاش.

وأوضح البيان أن الزمالك يتبع سياسة واضحة في تجديد عقود اللاعبين، تراعي مصلحة النادي مع تقدير جهود اللاعبين، ووعد بالإعلان عن نتائج هذا الملف قريبا بشفافية كاملة.

واختتم الزمالك تصريحه بالتأكيد على أن صمته في الفترة الماضية لم يكن ضعفا، بل رغبة في تجنب السجال الإعلامي، مع التزامه الكامل بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة، مؤكدا قدرته على حماية هيبة النادي ومكانته.