"الصليب الأحمر" يُعقب على أنباء قرب فتح معابر غزة وإشرافه على دخول المساعدات

فلسطين اليوم

عقّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة 11 ابريل 2025، على الأنباء المتداولة حول قرب فتح معابر غزة، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بإشرافها.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح صحفي: "ليس لدينا أي معلومات بخصوص فتح وشيك للمعابر أمام الدعم الإنساني ولم يُطلب من اللجنة الدولية تنسيق إدخال أيّ دعم إنساني إلى قطاع غزة".

ودعت اللجنة، لاستئناف إدخال الدعم الإنساني العاجل فورًا إلى غزة ونؤكد التزامنا بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والبضائع وتنصلت من الاتفاق، وسط تحذيرات حقوقية من دخول فلسطينيي القطاع في مجاعة حقيقية.



