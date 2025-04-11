حماس: أحمد مناصرة شاهد حي على جريمة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة 11 ابريل 2025، إنّ عمليات التنكيل الوحشية والممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمحرّرين منهم، والتي ظهرت علاماتها واضحة على الأسير المُفرَج عنه أحمد مناصرة، وما رافقها من إجراءات إجرامية بحقه وبحق عائلته، من وضعه تحت الإقامة الجبرية، ومنعه من الحديث إلى وسائل الإعلام، وحرمان ذويه من استقباله وتهديدهم حال تنظيم أيّ فعالية؛ هي أفعال ساديّة وفاشية لا تصدر إلاّ عن سلطة احتلال مهزوزة وفاقدة للشرعية، فضلًا عن كونها انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت الحركة في تصريح صحفي، إلى أن الأسير المحرر أحمد مناصرة، الذي دخل سجون الاحتلال طفلًا وخرج منها شابًا، يُعدّ شاهدًا حيًّا على الجريمة المستمرة التي يقترفها الاحتلال المجرم بحق الأسرى الفلسطينيين، وعلى الانتهاكات الفاضحة التي يتعرض لها أطفال شعبنا، حيث عانى خلال سنوات اعتقاله من أقسى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الإهمال الطبي، وذلك بإشراف مباشر من حكومة الاحتلال والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وطالبت، المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتها في توثيق هذه الانتهاكات الوحشية بحق أسرانا، والتدخّل العاجل لحمايتهم، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم غير المسبوقة بحق الإنسانية.