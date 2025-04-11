مقتل شخص بالرصاص في الداخل الفلسطيني المحتل

فلسطين اليوم

قُتل شخص، صباح اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة شفاعمرو بمنطقة الجليل، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن ضحية جريمة القتل هو خالد سعد سواعد (61 عاماً) من حي وادي الصقيع، وقُتل داخل سيارته رميا بالرصاص عندما كان يستعد للسفر إلى مكان عمله.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه قبل عامين قتل ابنه رسلان في جريمة مماثلة عندما كان عائدا من عمله، وهو داخل سيارة.

وبحسب المعطيات والإحصاءات المتوفرة، ارتفع عدد الضحايا من المجتمع العربي إلى 68 قتيلاً، بينهم 4 برصاص قوات الاحتلال، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025 الجاري.

وفي العام الماضي 2024، قُتل 221 شخصا في جرائم قتل شهدها المجتمع العربي، مقابل 222 خلال العام 2023.