وفاة مدرب ريال مدريد الأسبق

فلسطين اليوم

توفي المدرب السابق للمنتخبين الهولندي والسعودي لكرة القدم ليو بينهاكر عن عمر ناهز 83 عاما، وفقا لهيئة الإذاعة الهولندية نقلا عن عائلته.

ونعى نادي ريال مدريد في بيان رسمي، الخميس، مدربه الهولندي الشهير السابق، الذي قاد الفريق في الثمانينيات والتسعينيات، وحقق معه الكثير من الألقاب، قبل أن يرحل ويخوض عدة تجارب بعدها إلى حين اعتزاله هذه المهنة التي بدأت عام 1965 وامتدت حتى 2018، حين كان يعمل في منصب استشاري في نادي سبارتا روتردام.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "ننقل تعازينا وتعاطفنا لأقاربه وأنديته وجميع محبيه"، خاصة أن ليو بينهاكر حقق مع الفريق الملكي ثلاثة ألقاب في الدوري في أعوام 1987 و1988 و1989، إضافة للقب واحد في كأس الملك وكذلك السوبر الإسباني مرتين، وكان حينها مع تشكيلة أطلق عليها لقب "خماسي النسر"، في إشارة إلى خمسة لاعبين استثنائيين خلال تلك الحقبة، وهم: إيميليو بوتراغينو ومانويل سانشيز ومارتين فاسكيز وميتشيل وميغيل بارديزا، وجميعهم كانوا خريجي أكاديمية الميرنغي "لا فابريكا".

وجلس بينهاكر على دكة المدربين طوال 52 عاما ودرب عدة أندية أوروبية، أبرزها آياكس أمستردام الذي قاده لإحراز لقب الدوري الهولندي مرتين 1980 و1990 وفاينورد المتوج معه عام 1999، حيث بات أول مدرب يحقق هذا الإنجاز مع الغريمين.

كما أشرف على تدريب منتخب بلاده في مونديال إيطاليا 1990 وخرج من ثمن النهائي، ومنح ترينيداد وتوباغو أول لها تأهل إلى نهائيات كأس العالم "2006"، وبولندا أول مشاركة في بطولة أمم أوروبا "2008".

ودرب الهولندي المنتخب السعودي من ديسمبر 1993 وحتى فبراير 1994، وأشرف على تدريب المنتخب "الأخضر" في كأس العالم 1994، في أول مشاركة له في المونديال، والتي شهدت تأهله إلى دور الـ16.



